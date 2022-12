TGCOM

Un'auto è finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente a: due 25enni sono morti e due persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane all'altezza del sovrappasso pedonale di Via della libertà. I soccorritori hanno estratto ...La dinamica La vettura stava viaggiando dain direzione diquando in un tratto rettilineo, secondo le prime ricostruzioni, è improvvisamente sbandata verso destra. A morire sono stati ... Mestre (Venezia), schianto all'alba della vigilia di Natale: morti due 25enni Mestre (Venezia). Un'auto è finita contro un muro. Morti due giovani. Altri due sono rimasti feriti. Cosa sappiamo.Dramma in Veneto: un'auto è finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente a Mestre: due 25enni sono morti e due persone ...