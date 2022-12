Kindgard | “Siamo vivi e pronti a giocarci tutto fino alla fine | Luisetto e Lazzaretto innesti importanti”

Leggi su seriea24

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’ultima partita del 2022 nonché la prima del girone di ritorno, vede la Med Store Tunit ospitare al Banca Macerata Forum l’ErmGroup San Giustino alle ore 18. La squadra umbra si trova in 7° posizione, tre punti dietro i biancorossi e nella gara di andata subì una sconfitta per 3-0 al termine di una sfida dominata dalla Med Store Tunit. San Giustinoo è cresciuto però nel corso del campionato e ora arriva da due vittorie nelle ultime tre partite: il 3-1 di prestigio contro Pineto, il 3-0 in casa di Mirandola, prima di cedere 3-2 in casa in favore di Garlasco. Rispetto all’andata è cambiata anche la Med Store Tunit, che ora riparte conal centro e il ritorno diin attacco e grazie agli ultimi positivi risultati è riuscita a conquistare il quarto posto in classifica e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Il palleggiatore ...