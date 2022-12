“E’ una bigotta!” | Onestini mette in cattiva luce Nikita ma Oriana non ci casca | cosa è successo al GF Vip – VIDEO

(Di sabato 24 dicembre 2022) LucaPelizon hanno un rapporto sempre più complesso. Con l’arrivo della new entry Davide Donadei, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un massaggio che ha visibilmente indispettito il compagno di avventura. “E’ una”,inA tal proposito,si è sfogato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

"E'!", Onestini mette in cattiva luce Nikita A tal proposito, Onestini si è sfogato con Oriana ma la venezuelana ha cercato di prendere le difese dell'amica (nonostante sia stata ...Tralasciando la natura faziosa edi alcune discussioni sui Mondiali del Qatar che non hanno ...opportunità di hosting che consentano loro di proiettarsi sulla scena internazionale sotto... “E’ una bigotta”, Onestini attacca Nikita ma Oriana non ci casca - VIDEO " Per chi nella vita ci si tuffa, sempre col cuore tra le mani ": così Ambra Angiolin i descrive il suo nuovo tatuaggio, realizzato sull'interno dell'avambraccio. Raffigurata una ragazza dai lunghi ca ...Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche per alcuni suoi scatti in biancheria intima e lei stessa ha deciso di replicare.