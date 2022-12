C' è da sorridere Uno sfogo violentissimo | Draghi vuota il sacco | chi l' ha tradito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) "C'è da". Mariosceglie il Corriere della Sera per una la sua lunga intervista-. A tre mesi dalle elezioni e a due dalla fine ufficiale del suo governo, l'ex premier si toglie qualche sassolino dalle scarpe e torna ai giorni, drammatici, della sfiducia di luglio. "Il governo si poggiava sul consenso di una vasta coalizione, che aveva deciso di mettere da parte le proprie differenze per permettere all'Italia di superare un periodo di emergenza. Non avevo dunque un mio partito o una mia base parlamentare - sottolinea l'ex numero 1 della Bce -. A un certo punto, la volontà dei partiti di trovare compromessi è venuta meno, anche per l'avvicinarsi della scadenza naturale della legislatura". Non è stata però una fine "naturale", etradisce un certo risentimento. "Se guardo alle sfide raccolte e ...