Berlusconi | Auguri da questo ragazzo un po' stagionato | ma con il cuore sempre giovane

ilGiornale.it

Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio, in un messaggio disu Instagram. 'Quindi - aggiunge - confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che ...", le parole dinel suo videomessaggio per glidi Natale. "Miglioreremo la vita degli italiani". Gli auguri di Berlusconi sui social (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 "Confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che l'Italia si trascina da tempo, per dare serenità a tutti, e per dare un futu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...