Accoltella la moglie e poi scappa | lei è grave | fermato da polizia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Una donna è statata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. E' successo a Bologna, in via Rialto. In casa erano presenti anche i figli. L'uomo, uno straniero, subito dopo è fuggito, ma è stato bloccato dalla. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, che stanno lavorando al caso insieme ai colleghi.

