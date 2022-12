Supercazzola Meloni | il Mes si ratifica ma non si applica

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La politica, si sa, è l’arte della. Passi una vita a denunciare il Mes e i rischi che produrrebbe per l’Italia e poi, una volta al governo, ti appresti arlo senza colpo ferire. Voi sapete che il bello di questo sito è che non risparmiamo critiche a nessuno. Neppure a Giorgia, che ieri da Vespa a Porta a Porta si è arrampicata sugli specchi del Meccanismo Europeo di Stabilità. Aprendo allache qualche mese fa avversava. In sostanza,ieri ha detto che il dossier sarà affare del Parlamento, precisando però che “se siamo gli unici che non approvano la riforma, allora blocchiamo gli altri”. Tradotto: in un modo o nell’altro, il Belpaese ratificherà il nuovo Mes. Una apertura senza precedenti: poi si vedrà se laarriverà con o senza i ...