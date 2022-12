Spal | De Rossi | “Esposito? E’ sereno Contro il Pisa partita importante”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “, ci sono dei discorsi che portano avanti i dirigenti e del quale sono informato, ma io sono totalmente e solamente concentrato sulladi lunedìil”. Con queste parole il tecnico della, Daniele De, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match casalingo con ilriguardo al futuro del centrocampista, possibile rinforzo dello Spezia nel mercato di gennaio. Sul pmo match: “Giochiamouna squadra forte, che viene da una serie di risultati importanti e che lo scorso anno ha fatto una stagione incredibile con un allenatore che stimo. Proveremo in tutti i modi a vincere questache è moltoper noi e per ...

SPAL

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", De: 'Pisa squadra ...Cannavaro (Benevento) e De): 'Non so se sono favoriti nel loro percorso da allenatori. Sicuramente aver fatto il calciatore in un certo modo può agevolare. Conosco personalmente Gilardino,... SPAL - Pisa, la conferenza prepartita di mister De Rossi La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...