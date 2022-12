Serie A | obbligo divisa Away a tinta unita dal 2024 25

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Novità in arrivo sulle maglie da gioco per i club diA. Il nuovo regolamento per le divise che sarà introdotto nel 2023/24 prevede unadi modifiche rispetto a quello attuale che porterà ad alcuni cambiamenti per i club sulla produzione dell’abbigliamento indossato dai calciatori quando scendono in campo. Questa stagione è stato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Sole 24 ORE

di previsione: cos'è Il principio informatore della circolazione non impone solo di ... contempla però unadi regole che servono a evitare che il conducente possa costituire un pericolo ...... gara valida per la ventesima giornata del Girone C diC 2022 - 2023: calcio di inizio alle ... Tre punti d'per entrambe le compagini: il Crotone per restare in scia della capolista e il ... Reddito di cittadinanza, dalla durata all’offerta di lavoro: tutte le novità Continua ad essere al centro dell’attenzione la tematica della sicurezza stradale. Alcuni giorni fa abbiamo, infatti, parlato del crescente fenomeno degli incidenti stradali con ciclisti con dati del ...Girone di ritorno che comincia subito con il botto. O preferibilmente, con una serie di fuochi d'artificio, per restare in tema feste di fine anno: ...