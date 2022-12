Salernitana | ufficiale l’ingaggio di Ochoa | contratto fino a giugno

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’il primo rinforzo del mercato invernale per la. Il club del presidente Danilo Iervolino ha annunciatodel portiere Guillermo. Classe 1985, l’estremo difensore è una leggenda del calcio messicano, oltre che punto di forza della rappresentativa ‘El Tricolor’ con la quale ha disputato cinque mondiali, l’ultimo dei quali in Qatar.si è legato alladel 2023 ma ilprevede un’opzione per il prolungamento. Il portiere – che indosserà la maglia numero 13 – ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola. Complice l’infortunio di Luigi Sepe, il 4 gennaio farà il suo esordio nel campionato italiano contro il ...

Presente nel contratto del portiere messicano un'opzione di prolungamento. Arriva per sostituire momentaneamente l'infortunato Sepe, poi i due si contenderanno il posto da ...: OCHOA E' IL NUOVO PORTIERE DELLADi seguito il comunicato della: 'L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere classe '85 ... Salernitana, UFFICIALE: colpo Ochoa, scelto il numero di maglia