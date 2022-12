TGCOM

E' statodalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato questa notte nella zona della movida a Ponte Milvio a. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in ...Il cellulare, che al momento non sarebbe ancora stato, risulta spento, e l'ultima cella a cui si è agganciato è quella del luogo del rapimento. I pm della Dda distavano indagando per ... Roma, ritrovato il ragazzo sequestrato fuori da un locale: è in buone condizioni Sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa l’ipotesi di reato per cui procedono i pm della Dda di Roma, coordinati dai ...A Roma è stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il 20enne sequestrato nella notte nella zona della movida a Ponte Milvio. Il giovane si trova negli uffici della squadra mobile ed è in buone in c ...