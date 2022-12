(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – A pochi mesi dalle elezioni ed il via al governo Meloni,‘Ioapartitico fondato da cittadini e cittadine che propongono di cambiare il sistema per “poter scegliere direttamente il proprio Capo dello Stato, un Paese più stabile e governabile, una classe politica più responsabile del proprio operato e che rispetti il voto degli elettori”, al motto di “io scelgo”, “io agisco”, “io ci metto la faccia”. Come? Partendo dalla raccolta di un milione di firme per una legge di iniziativa popolare che chiede di indire unsul, modello francese, con elezione diretta a doppio turno del Presidente della Repubblica ed assegnazione a quest’ultimo del potere di formare e di guidare il Governo, per un periodo di tempo prestabilito (5 anni). Il ...

Adnkronos

Tra lepianificate dal governo entrante vi è la possibilità con voto parlamentare di annullare le decisioni della Corte Suprema, così comein tema di giustizia che potrebbero porre ...Dai rapporti con l'Europa alle crisi internazionali, dal Pnrr alleda fare, in materia di ... let the tough get going, che abbiamo sentito pronunciare da John Belushi nondal copione di ... Riforme, nasce il Movimento 'Io Cambio' per referendum su semipresidenzialismo Trasformazione digitale, gestione del cambiamento e leadership condivisa tra le dieci aree illustrate da Filippo Poletti in un libro. Mentre il giuslavorista Francesco Rotondi propone otto punti ...La riforma del reddito di cittadinanza fa discutere politica e società civile. Sul tema interviene anche Maria Teresa Bellucci, viceministra ...