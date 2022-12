Pino Daniele | la dolorosa confessione | “Non abbiamo avuto il tempo”

Adnkronos

Nell'intervista in questione la moglie disi è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo la sua lunga storia d'amore con l'artista napoletano, scomparso all'inizio di gennaio del 2015, ...A quasi 8 anni dalla drammatica, prematura scomparsa di, le parole della vedova Fabiola Sciabbarrasi ospite di Eleonoraa Storie italiane su Rai 1 destano un certo scalpore e spiazzano, in qualche modo, i fan del meraviglioso artista ... Pino Daniele, moglie Fabiola Sciabbarrasi: "Non siamo riusciti a dirci 'ti amo'" A Storie Italiane la moglie di Pino Daniele: "Quell'incontro a casa di Troisi mi ha cambiato la vita" Lunga e toccante intervista di Fabiola Sciabbarrasi ...Cosa ha fatto quella notte Tutto il dolore della moglie di Pino Daniele, a 8 anni dalla sua morte Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di Pino Daniele, non potrà mai dimenticare quella notte, quel 4 genna ...