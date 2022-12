Piazza Affari in lieve rialzo | gas sotto quota 90

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana pre-nataliziamente positiva pere diverse Borse europee, ma in generale il clima è di stallo in attesa delle novità del 2023. In Europa, però, fa ben sperare il crollo del prezzo del gas,i 90 euro al megawattora al Ttf di Amsterdam. Pesano l’accordo sul price cap europeo, ma soprattutto le temperature invernali miti e il calo dei consumi. Il petrolio è invece inin entrambe lezioni principali, Brent e Wti. L’Italia è alle prese con la legge di Bilancio, che sta vivendo ore concitate in attesa dell’approvazione finale, per evitare l’esercizio provvisorio. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,27% e chiude a 23.877,55 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 210 punti base. Sale invece il ...

RaiNews

il Ftse All Share ha terminato la giornata a +0,27%, mentre nel resto d'Europa Francoforte e' salita dello 0,19%, Amsterdam ha registrato un frazionale +0,09% e Londra +0,05%, mentre ...chiude la settimana con valori in leggero rialzo, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità . L'atmosfera pre - festiva e la seduta piatta anche a Wall Street non porta a grandi ... Gas in caduta, torna ai livelli pre-bellici. Settimana positiva per Piazza Affari (Teleborsa) - Piazza Affari chiude la settimana con valori in leggero rialzo, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. L'atmosfera pre-festiva e la seduta piatta anche a Wall Street ...Nell'ultima seduta della settimana e prima della pausa natalizia gli indici azionari europei hanno chiuso in lieve rialzo ...