Onana lascia ufficialmente la nazionale del Camerun

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’attuale portiere dell’Inter, André, annuncia l’addio alladel. A soli 26 anni il portiere ex Ajax ufficializza l’addio alladei Leoni indomabili. Questo è dovuto alla rottura insanabile avvenuta al recente Mondiale di Qatar 2022 con il commissario tecnico Rigobert Song. Il portiere era stato messo fuori rosa per motivi disciplinari dopo la prima partita del girone, giocata contro la Svizzera.ladel: frattura insanabile con il commissario tecnicoladeldopo il recente Mondiale. Il portiere dell’Inter ha postato un messaggio sui propri canali per annunciare il ritiro dalla ...

"I giocatori vanno e vengono, i nomi sono effimeri, ma il Camerun passa avanti a tutti, persone e giocatori - spiega- Allo stesso modo è eterno il mio amore per la nazionale e per il nostro ...Andrédefinitivamente la nazionale del Camerun . I dissidi col commissario tecnico Rigobert Song hanno provocato l'effetto peggiore. Già durante il Mondiale, chiuso in anticipo dopo l'unica ... Onana lascia definitivamente la nazionale del Camerun L'annuncio era nell'aria e alla fine è arrivato: il portiere dell'Inter André Onana ha deciso di lasciare il Camerun dopo i Mondiali in Qatar.Il 26enne portiere nerazzurro era stato allontanato dal Mondiale in Qatar ROMA (ITALPRESS) - 'Mi ricordo come vivevamo le partite con tutta ...