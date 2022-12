Natale al gelo negli Stati Uniti | neve | ghiaccio e temperature artiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Glisono nella morsa del freddo confino a 50 gradi sotto zero. Una ‘bomba artica’ ha colpito il paese. Imponenti le nevicate. Soffiano venti gelidi in particolare nel Midwest. Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono nefaste, mentre la tormenta si sposta verso est. Oltre 200 milioni di americani, due terzi circa dell’intera popolazione, si appresta a passare ilconrigidissime. Tempesta diartico sulla gran parte degli. Foto Twitter @mediaindiagroupIl servizio meteorologico degliha diramato allerte meteo perda costa a costa. In pratica dal confine con il Canada fino al ...

... in fondovalle , fino a 5 gradi centigradi al di sopra della media per il periodo : sarà un'... "Fino agli anni '90 il numero di giornate con(con minima sottozero) superava di gran lunga ...... un milione senza energia elettrica , il tutto alla vigilia delquando si calcola che 110 ... Persino il presidente Joe Biden, nel suo messaggio natalizio, ha invitato a state attenti ale a ... Ucraina, Natale al gelo sotto le bombe. «E i bambini tremano a ogni rumore» Il ‘Bomb Cyclone’, una tempesta esplosiva che si intensifica rapidamente, ha già fatto crollare la colonnina di mercurio fino a 40-50 gradi sotto zero ...Gli Usa sono colpiti da temperature glaciali, abbondanti nevicate, e persino l’allarme per possibili esondazioni: i media parlano di “snowmageddon” ...