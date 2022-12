Napoli | Manfredi firma l’ordinanza contro i brindisi natalizi in strada | le aree interessate

Leggi su 2anews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il sindaco di, Gaetano, hatocon cui vengono dettate misure per fronteggiare fenomeni di assembramento in alcunee strade cittadine nel periodo delle festivitàe.ta dal sindaco di, Gaetanoche detta “Misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento in alcunee strade cittadine