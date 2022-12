Agenzia ANSA

Lo rileva l'aggiungendo che anche il clima di fiducia dei consumatori registra un incremento per il secondo mese consecutivo. L'aumento è dovuto soprattutto ad un'evoluzione positiva delle ...Per il secondo mese consecutivo aumentano la fiducia delle imprese e quella dei consumatori. Lo comunica l'nella sua stima flash di dicembre. L'aumento dell'indice per le imprese è trainato principalmente da giudizi e aspettative in miglioramento sia nel comparto dei servizi sia in quello delle ... Istat, ancora in rialzo la fiducia di consumatori e imprese - Economia In rialzo per il secondo mese consecutivo trainata da aspettative in miglioramento ed evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica del Paese ...Per il secondo mese consecutivo aumentano la fiducia delle imprese e quella dei consumatori. Lo comunica l'Istat nella sua stima flash di dicembre. (ANSA) ...