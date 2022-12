“Hanno già avvisato il mio agente” Ballando | la verità su Selvaggia Lucarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022), la confessione prima della finale di. Un’edizione forse tra le più turbolente. Accesi confronti avvenuti in diretta tv chequasi sempre visto come protagonista la giornalista italiana e volto storico della giuria del programma di Milly Carlucci. E mentre il pubblico italiano si prepara a scoprire il nome del vincitore indiscusso, la giurata decide di concludere questa edizione con il ‘botto’. La confessione diprima della finale di: finalmente lo ha detto senza giri di parole. Non si può certamente dire che quella del 2022 sia stata un’edizione ‘piatta’ per la giornalista: continui confronti anche con i colleghi di giuriaspesso acceso la luce dei riflettori sempre e solo su di ...