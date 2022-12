Guerra in Ucraina | Zelensky presenterà il suo piano di pace il 24 febbraio

Avvenire

... John Kirby, lo ha detto nel corso di un briefing in cui ha riferito che la Corea del Nord ha fornito armi al gruppo Wagner, in particolare razzi di fanteria, per l'impiego nellain. ...... cosa c è da sapere I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della mobilità è ... Moldavia in massima allerta: «Putin ora stringe il cerchio» Il leader russo aveva sempre definito il conflitto un'”operazione militare speciale”. Consigliere lo denuncia per “diffusione di informazioni false” Mosca, 23 dic. Vladimir Putin ha usato per la prima ...Il prezzo europeo del gas è sceso fino agli 85 euro al Megawattora (MWh) venerdì mattina, toccando i livelli pre-guerra in Ucraina. Si tratta della quotazione ...