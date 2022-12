Covid | calano Rt e l’incidenza Ma 10 regioni hanno i reparti ospedalieri sopra la soglia critica – Il monitoraggio Iss

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Scende ancora l’indice di trasmissibilità del. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici si attesta a 0.91 – range 0,83-0,97 – nel periodo dal 30 novembre al 13 dicembre contro lo 0,98 della settimana precedente posizionandosi sotto laepidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e sotto lalimite. Diminuisce anchedei casi a 7 giorni per 100mila abitanti: sono 233 nel periodo 16-22 dicembre 2022 contro i 296 tra il 9 e il 15 dicembre. È questa la fotografia del Paese catturata dalsettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Trend in negativo anche per quanto riguarda il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale che scende al 13,7%, secondo la rilevazione giornaliera del ministero della ...