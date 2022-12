Buste paga | aumento solo per chi non supera questo reddito

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La legge di bilancio è alle battute finali. Decise leche aumenteranno a partire dal mese di gennaio La legge di bilancio è alle battute finali. Si attende il testo definitivo per le votazioni alle Camere. Senzapassaggio non ci sarà l’approvazione e per l’Italia si attiverebbe l’esercizio provvisorio. Tuttavia, è remota L'articolo proviene da Consumatore.com.

Open

...5% rispetto al mese precedente , ma dell' 11,8% su base annua (come nel mese precedente) e questo ha messo in difficoltà chi ha lepiù basse. Da qui, la decisione del governo di sostenere ...Secondo l'Istituto di statistica i contributi sociali dei datori di lavoro sono diminuiti del 4%. Cosa sta succedendo. I contributi dei lavoratori sono rimasti invariati. Le imposte sul lavoro ... Cuneo fiscale: come cambiano le buste paga con le nuove regole da Draghi a Meloni Ecco gli aumenti nelle buste paga grazie al taglio del cuneo contributivo per i dipendenti con redditi fino a 25mila euro nella nuova versione della finanziaria 2023 ...Non solo gli industriali, anche "Farina" fa il regalo di Natale ai 20 dipendenti: 500 euro a ciascuno di loro. "Un aiuto meritatissimo" ...