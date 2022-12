Bianca Atzei esce dall' ospedale | Ho rischiato di partorire e fare trasfusioni

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anchein ospedale per polmonite e al parto manca poco I video prima di lasciare l'ospedaleregistra delle Storie dal letto d'ospedale con il viso emozionato e spaventato: 'Siete un ...... oppure la seconda per Ludovica Valli ma anche la prima e tanto attesa gravidanza di, costretta al ricovero al nono mese per una brutta polmonite . Paura per Bianca Atzei, ricoverata per una polmonite all’ottavo mese di gravidanza: la foto dal letto… Bianca Atzei ricovero come sta oggi: dopo la paura sembra che tutto sia tornato al suo posto sia per la cantante che per il suo bambino ...Bianca Atzei è ancora ricoverata in ospedale per una polmonite: ora sta molto meglio, ma la cantante resta in osservazione. Il peggio è passato, ma la paura è stata grande. Bianca Atzei è ancora ...