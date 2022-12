Amichevoli | Monza - Arconatese 2 - 1

Sky Sport

Rimonta compiuta per il, che aveva trovato il pari al 44' del primo tempo con Carboni, dopo che erano stati gli ospiti a passare per primi. Per i biancorossi, rientrati da Lione dopo la ...... più o meno alla ripresa della stagione, evitando persino l'impiego nellea Dubai (dove ... ma il cui contratto scadrebbe a giugno, oppure Alessio Cragno dal, in prestito però dal ... Amichevoli Serie A, il Monza vince a Lione e torna in campo Pablo Marí: tutti i risultati Il Monza vince il test casalingo a porte chiuse contro l'Arconatese, formazione di serie D, che ha sfidato i biancorossi al centro sportivo Luigi Berlusconi. A decidere la gara una rete di Gytkjaer al ...– L’esperienza forma l’essere umano. In definitiva, anche il calciomercato sfugge alla logica darwiniana di evoluzione della specie, almeno per una consistente parte di pubblico e addetti ai lavori Am ...