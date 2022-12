A Roma | da Natale a Capodanno | un trionfo di spettacoli e concerti

ilmessaggero.it

... che non uscirà in sala ma andrà in onda su Sky la sera di. Uno Sky Original , Beata te , da ... Da lì abbiamo costruito molte cose anche di regia, con unadall'incredibile bellezza ...Un museo che si fa teatro di un'indagine. Un'orchestra che suona durante un film. E più brindisi sul palco. Sono molte le 'magie' cheriserva daall'inizio del 2023. CAPODANNO. Cinecittà World , il 31, ospita la festa di Capodanno più grande d'Europa. Si va dal dj set di Sfera Ebbasta alla 'sexy dinner' con Rocco ... Roma, divieto di circolazione oggi e alla vigilia di Natale: ecco fasce orarie e veicoli coinvolti Con il traffico annunciato e per prevenire gli incidenti, la polizia ha disposto ulteriori controlli sulle strade della regione: ecco dove ...Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno intensificato i servizi antidroga che hanno permesso di arrestare 4 persone per reati inerenti agli stupefacenti. In particolare, ...