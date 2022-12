Un giovane imprenditore di Procida vince 160 mila € al quiz-show L’Eredità Ora è il campione è da battere

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il ventinovenne Walter Rossi di Monte diè il nuovodel gameRaiuno “” condotto da Flavio Insinna, in onda ogni sera in prima serata. Nella puntata del 20 dicembre, dopo aver vinto la stoccata finale contro Giada, si è laureatoconquistando il pass per la Ghigliottina con 160euro. Tra i cinque indizi a disposizione, Walter non è riuscito a indovinare la parola “poesia”, anche se l’intuito l’ha portato verso la strada giusta: ilha pensato infatti alla parola “testo”. «Ho presentato la domanda quasi per caso – racconta Walter -, e dopo due provini mi hanno chiamato. Non avrei mai pensato di essere selezionato, figuriamoci di diventare! Dopo le prime due puntate, in ...