Riconoscimento facciale | una donna è stata esclusa da un concerto di Natale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) A un'avvocata è stato impedito di assistere a un evento live a New York per via della sua professione

WIRED Italia

... Consiglio europeo chiede di promuovere l'IA e il45 07 Dicembre 2022Partecipare al metaverso: alcune delle tecnologie in rapida evoluzione, tra cui VR/AR/XR,vocale, gestuale e, sono già "qui", e probabilmente saranno rilevanti per le aziende ... Riconscimento facciale, una donna è stata esplusa da un concerto natalizio Se il riconoscimento facciale vi impedisse di assistere a un concerto Kelly Conlon, un’avvocata statunitense, era in gita con la figlia a New York, il primo weekend di dicembre. Con il gruppo scout d ...Anker risponde al breach di sicurezza delle videocamere del brand Eufy, pur lasciando ancora perplessi alcuni esperti. Scopri di più ...