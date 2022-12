(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Evasi fidava del compagno Francesco. Lui l'ha». Alla vigilia dell'udienza preliminare prevista per oggi a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sulle...

ilmessaggero.it

, Giorgi confessa: non solo Qatar e Marocco, tangenti anche dalla Mauritania I CONTI CORRENTI Mentre la magistratura belga ha chiesto all'Italia attraverso Eurojust, l'agenzia per la ......99/settimana prezzo bloccato AttivaDisdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il ... Moretti, Benifei, Arena: ai raggi X il club degli "amici italiani", la magistratura belga chiede ... Qatargate, ora Kaili scarica Giorgi: «Io tradita». Sospeso un altro lobbista «Eva Kaili si fidava del compagno Francesco Giorgi. Lui l'ha tradita». Alla vigilia dell'udienza preliminare prevista per oggi a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta ...Un tribunale belga esaminerà il caso, dopo l'arresto dello scorso 9 dicembre assieme al suo compagno, Francesco Giorgi, e potrebbe decidere se continuare con la detenzione o meno ...