MTCS – Porto di Civitavecchia | al via i lavori dell’ultimo miglio ferroviario

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È stato sottoscritto ieri il verbale che ha dato avvio aidi riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità di Sistema Portuale di, che saranno eseguiti dal R.T.I. aggiudicatario della gara europea Salcef S.p.A. (mandataria) / Laghetto Conglomerati S.r.l. (mandante). L’intervento, previsto nel Piano Operativo Triennale dell’AdSP, riveste carattere prioritario per l’effettivo svilupponazionale, in un’ottica di incremento intermodale cui l’Unione Europea ormai da anni sta puntando, permettendo anche l’espansione di un settore essenziale per raccordare i porti con la ferrovia. Si tratta di un importante intervento di riorganizzazione dell’infrastruttura ferroviaria portuale che prevede un vero e proprio “stravolgimento” della stessa, attraverso la ...

