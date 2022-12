Mateusz Morawiecki | L' Ue è in pericolo | con Giorgia la cambieremo

L'HuffPost

'I polacchi e gli italiani sono stufi dei diktat della burocrazia europea' e 'vogliono rinnovare l'Ue'. Lo sostiene il premier polacco in un'intervista alla Stampa, dove spiega quali sono i punti in agenda in comune con la premier italiana: 'Un'Europa delle patrie più che un Superstato europeo'.