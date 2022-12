LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | scatta la seconda manche con Razzoli e Sala

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Iniziata ladi. In pista Erik Read. 20.44 La pista è stata preparata benissimo, non dovrebbe rovinarsi molto. 20.42 L’Italia non vince adidal 2005, quando trionfò Giorgio Rocca. Purtroppo questa frase ve la diremo anche il prossimo anno… 20.40 Il primo a partire sarà il canadese Erik Read. 20.38 I primi 30 sono tutti racchiusi in 1.83. 20.36 Da segnalare un risultato storico per la Gran Bretagna, con ben 3 qualificati: 14° Ryding, 19° Major, 26° Taylor. Hanno fatto meglio dell’Italia… 20.33 I distacchi sono molto ridotti, per il podio può succedere di tutto. Il norvegese Lucas Braathen, tuttavia, al momento sembra avere qualcosa in più rispetto agli ...

18.53 Il francese Paco Rassat è 31° a 2.03, si salva per ora Gross. 18.51 Siamo al pettorale n.51, ci avviciniamo a Kastlunger, sono 76 gli atleti iscritti.