Juve - Rijeka 1 - 0 diretta | Allegri vince di corto muso grazie a Kean

Tuttosport

Commenta per primo Vince e non subisce reti, alla fine il copione per lanon cambia. Contro ilc'è un clima da partita più vera rispetto a quella con l'Arsenal, un tempo per qualche titolare in più, risposte incoraggianti dai giovani. Croce e delizia Mosse Kean,...Seconda amichevole di dicembre e seconda vittoria per la, che batte 1 - 0 ilgrazie a un gol di Kean nel secondo tempo. Non è stata una partita spettacolare, i bianconeri di Allegri hanno sofferto soprattutto all'inizio, prima di sprecare due ... Juventus-Rijeka 1-0: decide Kean, tutto sul test dei bianconeri Così come nella sfida contro l’Arsenal, anche in quella di quest’oggi contro il Rijeka, mister Allegri ha mandato in ... ancora indisponibili dopo aver disputato il Mondiale. Una Juventus che nella ...Sei qui: Home » Allegri » Domani amichevole contro il Rijeka per la Juve, due top preparano il rientro! Nella giornata di domani i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri affronteranno il test Rijeka ...