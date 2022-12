Incredibile Barlaam | da oro paralimpico agli squali bianchi | l' incredibile

(Di giovedì 22 dicembre 2022). In vasca lo definiscono spietato come uno squalo , ora dopo l'exploit alle Paralimpiadi ha vinto un'altra sfida: fare il bagno con gli animali a lui piu' affini, gli...

Agenzia ANSA

. In vasca lo definiscono spietato come uno squalo , ora dopo l'exploit alle Paralimpiadi ha vinto un'altra sfida: fare il bagno con gli animali a lui piu' affini, gli squali ...... nell'occasione Giulia Terzi , Xenia Francesca Palazzo , Simonee Stefano Raimondi hanno ... "Abbiamo vinto tutto e abbiamo vinto tutti: è stato un Mondiale perfetto,, stellare". ... Incredibile Barlaam, da oro paralimpico a squali bianchi Il campione paralimpico ha realizzato il 'sogno da bambino', nuotare con i terribili sharks australiani. 'Ho sempre ammirato la loro dualità' ...Incredibile Barlaam. In vasca lo definiscono spietato come uno squalo, ora dopo l'exploit alle Paralimpiadi ha vinto un'altra sfida: fare il bagno con gli animali a lui piu' affini, gli squali bianchi ...