(Di giovedì 22 dicembre 2022) Se in sala, come ci si aspettava, il nuovo film di James Cameron, sta sbancando per incassi e successo tra ...

Luce

Se in sala, come ci si aspettava, il nuovo film di James Cameron, sta sbancando per incassi e successo tra ...... Qualcuno gli dà dell'idiota, altri dicono che la serie è una stupidaggineil finale ... Tant'è che esiste pure una clandestina "anonima svedesi" per aiutare idi Stoccolma e dintorni. ... I nativi criticano "Avatar. La via dell'acqua": sullo schermo i soliti stereotipi razzisti - Luce