I fidanzati messinesi Nino Calabrò e Francesca Di Dio trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giallo in Inghilterra. Duedella provincia di Messina sono statiDi Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati rinvenuti senza vita in unadi-on-, comune della contea di North Yorkshire.si era trasferito nel Regno Unito e lavorava in un ristorante (pare lavorasse come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-),Di Dio era andata a trovarlo per le vacanze di Natale. Secondo l’ANSA, a trovare i corpi degli amici, ieri, preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono. A quanto si apprende la Polizia inglese avrebbe fermato un ragazzo di ...

Agenzia ANSA

Nino Calabró e Francesca Di Dio, i 25 anni lui e 20 lei, sono stati trovati senza vita in un appartamento a Thornaby - on - Tees. La polizia lancia un appello: 'Chi ha visto qualcosa ci contatti'. ...Leggi anche > Dueitaliani uccisi in Inghilterra, Nino e Francesca trovati morti in casa: fermato un 21enne La macabra scoperta I loro corpi, privi di vita, sono stati trovati da alcuni ... Fidanzati messinesi trovati morti in Inghilterra, un fermato Due giovani siciliani sono stati trovati morti in un appartamento in Inghilterra: sembrerebbe che la coppia di fidanzati sia stata uccisa ed è stato fermato un 21enne con l’accusa di ...I corpi senza vita di due ragazzi messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati trovati mercoledì 21 dicembre introno alle ore ...