Finti corrieri in autostrada | trasportavano sculture rubate | fermati e denunciati in provincia di Frosinone

Avevano rubato 26 sculture di vario genere e dimensione, spacciandosi per, ma la polizia li ha fermati sventando un crimine da decine di migliaia di euro . I due responsabili sono stati fermati in autostrada nella provincia di Frosinone e gli agenti, ...in provincia di Ancona 'Si riscontrava così che in provincia di Ancona c'erano stati deiche presentatisi presso una ditta, avevano prelevato la predetta merce in modo ... Finti corrieri in azienda rubano statuette d’oro Ogni mese, con una certa costanza, ci vengono segnalate truffe e raggiri che hanno come scopo quello di estorcere denaro e dati sensibili agli utenti.Fermati in autostrada dalla polizia con le sculture rubate, gli agenti notano una grossa cassa di legno con all’interno 26 scatole rosse ...