Fairytale | la recensione | la fiaba di Sokurov sulla follia del potere

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladi, un film grottesco e dai contorni danteschi con cui il regista russo realizza la sua personalissima allegoria del. Un'opera monumentale e allucinatoria, un racconto grottesco e inquieto, la rappresentazione ectoplasmatica del. Dopo Francofonia con cui nel 2015 realizzava una profonda riflessione sull'arte e la storia muovendosi all'interno del Louvre, il genio di Aleksandrtorna a misurarsi con i temi a lui più cari (come spiegheremo in questadi, in sala dal 22 dicembre per Academy Two). Lo fa a modo suo scaraventando gli uomini e i dittatori che hanno cambiato per sempre il corso della Storia in un Purgatorio dantesco alle porte del cielo, in attesa dell'ascesa in Paradiso o della calata all'inferno ...