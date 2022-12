Digitale terrestre | terminato lo switch off all' MPEG - 4 | le novità della numerazione

ilmessaggero.it

Si è conclusa nella giornata di ieri la transazione deldall'MPEG - 2 all'MPEG - 4 , che ha rappresentato un'importante step verso il nuovo DVB - T2 in arrivo nel 2023 . I cambiamenti hanno riguardato anche la numerazione, vediamo quella ...La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2023 e in onda in diretta su Antenna Sud, canale 14 delcon la presentazione curata dai giornalisti Cristina ... Digitale terrestre, switch off: attenti al televisore. Ecco come adattare anche i vecchi apparecchi Nuova puntata del programma cult condotto da Peter Gomez, che dopo oltre 120 interviste one-to-one torna sul Nove con una nuova puntata de “La Confessione”. L’ospite di venerdì 23 dicembre alle 22:45 ...Quali libri leggere durante le feste A raccontare le loro letture preferite sono Lella Costa, Tosca, La rappresentante di lista, Vera Gheno, Walter Guadagnini. (ANSA) ...