Butta un mozzicone di sigaretta acceso e da fuoco alla banca | denunciato il fumatore ' sbadato'

LA NAZIONE

Il protagonista dell' incendio , che ha interessato l'ingresso della filiale della Banca Nazionale del Lavoro, è stato undi sigaretta lanciato senza troppa attenzione a terra. L'uomo, un ...Mifuori. Vuole andare via. Lo prendo in braccio. È diventato più piccolo, più leggero. Non ... finisce la sigaretta getta ilnello scarico e noi la imitiamo tirando l'acqua. "Corri, c'è ... Siena, butta un mozzicone di sigaretta acceso: divampa l'incendio all'ingresso della banca Quanto accaduto a Siena a un uomo di 38 anni ha davvero dell'incredibile. Il protagonista dell'incendio, che ha interessato l'ingresso della filiale della Banca Nazionale del ...