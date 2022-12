Brambati | «So di una vendita della Juventus a un fondo qatariota o americano…»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Massimo, ex giocatore e oggi procuratore, ha parlato di una possibileda parte di Exor Massimo, ex giocatore e oggi procuratore, ha parlato a TMW Radio di una possibile. PAROLE – «Ho avuto anche io la notizia che la proprietà possa vendere la. E’ l’unico asset di Exor in perdita. E questa notizia l’ho avuta anche io come altri, di unaa uno americano, che potrebbe concretizzarsi nell’estate 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24.

