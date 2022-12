Agenzia ANSA

Le Borse europee aprono in cauto rialzo in attesa di una serie di dati in arrivo dagli Stati Uniti tra cui il Pil in seconda lettura del terzo trimestre. L'attenzione degli investitori si concentra ...... non solo all'interno del governo, ma nel più ampio perimetro di riferimento di servizi di cittadinanza che è l'intera", dice Zangrillo per il quale "Superare l'attuale assetto non è un tabù, ... Borsa: Europa apre in cauto rialzo, attesa per dati Usa - Economia Le Borse europee aprono in cauto rialzo in attesa di una serie di dati in arrivo dagli Stati Uniti tra cui il Pil in seconda lettura del terzo trimestre. (ANSA) ...In piena pandemia hanno messo a disposizione il proprio taxi per accompagnare gli operatori sanitari. C'è chi ha salvato una ragazza da un potenziale stupro. Altri sono arrivati fino ...