Gazzetta del Sud

Peppino ha, dallaparte, ben due vittorie al Festival negli anni Settanta, la prima delle ... "Champagne" è stata reinterpretata da Andreae Roberto Carlos " solo per citare due ...ha scherzato configlia che, quando lei ha detto di essere felice di andare in giro per il mondo con papà, lui ha ribattuto con un sorriso: "Immagino che le dispiaccia molto non andare a ... Bocelli e la sua "Family Christmas": Matteo e la piccola Virginia da brividi a Domenica In VIDEO La piccola Virginia ha un futuro già scritto. A quanto pare, ha ereditato da suo papà Andrea Bocelli un talento straordinario. Sa suonare, cantare e recitare (ha già avuto una parte nella fiction “Doc ...Per questo Natale, Castel Savoia in Valle d'Aosta è diventato il setting del primo singolo di Andrea Bocelli cantato con i figli Matteo e Virginia ...