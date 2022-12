Basket femminile | Serie A1 2022-2023 | Ragusa entra in Coppa Italia | colpo esterno di San Martino di Lupari a Campobasso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si sono giocate questa sera le prime quattro partite della 13a e ultima giornata del girone d’andata diA1. Decisi i primi verdetti per la, come la qualificazione die il sesto posto di Sandi, una delle due squadre a riuscire nel successo in trasferta. BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO-PARKING GRAF CREMA 64-72La vittoria importante in chiave salvezza se la prende il club ospite, che si allontana dal fatale ultimo posto. C’è lotta nei primi due quarti, con il primo che sembra un duello tra la coppia Tassinari-Garrick e Kaba e il secondo nel quale alle due straniere qualche elemento s’aggiunge (soprattutto Missanelli per le padrone di casa). Dal 35-38 dell’intervallo è Conte a lanciare Dickey per l’allungo ...

Le americane di Praga e Voracova, al ritorno sul parquet, fanno semplicemente ciò che vogliono: una situazione per la quale le V nere non hanno soluzioni, anche col rientro di Rupert. I punti di ...2022 - 2023 Serie A2Girone Sud Tabellino partita Stella Azzurra - Alma Patti Squadra in casa Stella Azzurra Squadra avversaria Alma Patti Dodicesima giornata di campionato per le ... Basket femminile: Virtus Bologna, brutto tonfo in casa contro l'USK Praga in Eurolega Successo sofferto per l'Alma Basket Patti che, senza Botteghi, vince in casa dell'E-Gap Stella Azzurra Roma per 62-68. Le romane, che si presentano al match con le assenze di Barbakadze e Brzonova, ...VOGHERA - Autosped Castelnuovo, vittoria contro Sanga Milano e primato solitario in classifica, le giraffe la spuntano per 63-53.