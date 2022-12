Antonino furioso con Oriana per le rivelazioni su Belen | “Si è inventata tutto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La giornata di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 è stata parecchio movimentata perSpinalbese che avuto diversi confronti . Conma anche con Gaiele.non ha gradito l’atteggiamento delle ragazze nell’ultima puntata del GF VIP e poi si è sfogato con Antonella, raccontando alla Fiordelisi che sta provando grande amarezza per come sono andate le cose sopratperchècontinua a dire falsità. Non ha per nulla apprezzatoquello cheha raccontato sue su delle presunteche lui le avrebbe fatto, false, spiega il parrucchiere. Che cosa ha dettosue leshock su ...