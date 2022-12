A Roma c’è una casa che sembra uscita da una fiaba | un tempo ci abitava un principe

Leggi su funweek

(Di giovedì 22 dicembre 2022)non smette mai di stupire con la sua bellezza in ogni parte della città, tra tradizione, storia e cultura che rende tutto meraviglioso e fuori dal comune. Ogni persone che giunge nella Capitale resta esterrefatto dallo splendore che caratterizza ogni angolo. Vi sono luoghi che assomigliano a posti fantastici, come se fossero una, avete mai sentito parlare delladelle civette? LEGGI ANCHE:–È lapiù piccola di Trastevere: un piccolo gioiello in uno dei quartieri più noti didelle civette, tra bellezza e storia: tutti i particolari Fate, cigni, pavoni e poi ancora nastri, farfalle e rose, sono solo alcuni dei decori che rendono ladelle civette unica e inimitabile. Per non parlare del tocco liberty ...