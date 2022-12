La Gazzetta dello Sport

Continuano le esibizioni della off season di tennis. Altro giro altra corsa a Dubai, dove si sta giocando la World Tennis League, in uno stadio che si chiama Coca Cola Arena e su un campo di colore ...Continuano le esibizioni della off season di tennis. Altro giro altra corsa a Dubai, dove si sta giocando la World Tennis League, in uno stadio che si chiama Coca Cola Arena e su un campo di colore ... Wtl ad Abu Dhabi, Zverev cresce: battuto Djokovic Multi-Award-winning Nigerian music superstar Wizkid is set to perform at the inaugural World Tennis League in Dubai. The tournament which which kicked off on Monday, December 19, 2022, at the Coca ...The answer is the World Tennis League (WTL), a new addition to a packed Dubai winter calendar taking place between December 19 and 24 at Coca Cola Arena. Inspired by the rousing success of the ...