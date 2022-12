Video | Mbappé nell' intervallo della finale | ' ' È la partita della nostra vita e non possiamo fare peggio' '

la Repubblica

Nell'ambito di un documentario della tv pubblica francese TF1 sono state girate alcune immagini esclusive all'interno degli spogliatoi della ...Commenta per primo Se la Francia ha raggiunto la finale dei Mondiali, è stato soprattutto grazie a lui. Kyliana soli 24 anni è diventato il capocannoniere della competizione e ha segnato una tripletta in finale, ecco l'analisi delle sue prestazioni in Qatar. Mbappé, l'eroe della banlieue