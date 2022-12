Vertice Russia-Cina | cosa prevede l' asse tra Putin e Xi Jinping

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si rafforza l'russo-cinese. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza dellaed ex presidente russo, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xie, nel loro incontro, si è discusso anche di questioni internazionali, fra cui la crisi in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, citando il segretariato del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo che precisa che la visita si è svolta il 20 e 21 dicembre. Tass aggiunge che Medvedev ha trasmesso a Xi un messaggio del presidente russo Vladimir«che, in particolare, sottolinea il livello senza precedenti del dialogo politico e della cooperazione pratica russo-cinese ed esprime fiducia nel costante e progressivo sviluppo dei legami interstatali e interpartitici in stretta collaborazione con la nuova leadership del ...