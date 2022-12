Uomini e Donne | scoppia una storica coppia | la conferma della ex tronista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’ennesimanata nel trono classico disi è detta addio. E stavolta, pare, definitivamente. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, rispettivamente exed ex corteggiatore conosciutisi durante la sfortunata stagione 2020 del talk show di Maria De Filippi, quella che fu interrotta a causa del Covid. Oggi i due, che ultimamente apparivano sempre più lontani e non si vedevano da tempo, hanno dato l’annuncio ufficiale.gossip, Sara Shaimi dice addio a Sonny Di Meo O meglio, ad annunciare la rottura con Sonny Di Meo, di cui in questi giorni si parlava con insistenza sui social, è stata la diretta interessata, Sara Shaimi. L’exdi origini marocchine, che di lavoro fa la hostess e vive a Roma, ha scritto sul suo ...

Alcuni studentidi un'università di medicina di Nangarhar , in Afghanistan , hanno abbandonato le lezioni in segno di protesta contro il divieto di andare all'università per leimposto dai talebani . ..."Quando nel 2017, dopo che io ed altreliberammo la parola rendendo pubbliche le violenze ... M'incolpavo dicendomi che davo troppa confidenza agli. O che forse era colpa dei ruoli che ...La deputata del Pd Paola De Micheli è candidata alla segreteria del partito. Ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte 2, De Micheli sta girando l'Italia da 50 giorni, present ...Edoardo Donnamaria è cotto di Luca Onestini La fidanzata Antonella Fiordelisi è convinta di sì e all'ex tronista fa una rivelazione.