Traffico Roma del 21-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Luceverdetrovati da Simone cercherà questo aggiornamento sulla via Flaminia code tra il raccordo e Grottarossa verso Corso Francia cose persulla via Cassia all’altezza di Grottarossadisagi via della Pineta Sacchetti e lungo via di Torrevecchia lavori sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenzialeintenso rallentato nelle due direzioni sulla via Salaria anche un cantiere zona Villa Ada altezza via Panama zona dello stadio alla Farnesina oggi una cerimonia chiuso il viale della Macchia della Farnesina code sulla via Appia chiusa verso il centro all’altezza di Capannelle deviazioni e inevitabili disagi zona sud del raccordo abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Colombo Ardeatina e Tuscolana con questo è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della ...